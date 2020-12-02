Ortak Yarınlar Ödülleri sahiplerini buluyor

ANKARA (AA) - Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ile örnek uygulamaları ödüllendirmek için düzenlediği Ortak Yarınlar Ödül Programı'nın kazananları yarın kamuoyuna duyurulacak .

TİSK'ten yapılan açıklamada, 2014'ten beri düzenlenen "Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri"nin adının bu yıl "Ortak Yarınlar" olarak değiştirildiği belirtildi.



Ödül programının bu yıl odak konusunun Kovid-19 salgınıyla mücadele olarak belirlendiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Programla salgın sürecinde kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ve örnek uygulamalar üreten kurumlar ödüllendirilecek. Bu yıl programa 128 proje için başvuru yapıldı. Bunlar arasında 28 proje finale kaldı. Finalist projelere, 'Birlikte Mümkün', 'Dijitalleşme', 'Çalışana Destek', 'Topluma Destek', 'Sağlık Kahramanlarına Destek' ve 'İş Sağlığı ve Güvenliği' olmak üzere altı kategoride ödüller verilecek."

Ödül töreninin salgın koşulları sebebiyle dijital ortamda düzenleneceği belirtilerek, törenin www.ortakyarinlar.com sayfası üzerinden canlı olarak izlenebileceği bildirildi.

- "İyi uygulamaların önünü açmayı sorumluluk olarak görüyoruz"

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, programa dair yaptığı değerlendirmede, çalışma hayatına sundukları katkıların yanı sıra sosyal sorumluluk anlayışı ile toplumsal fayda üretmenin mutluluğunu da yaşadıklarını ifade etti.

Bu yıl adını değiştirdikleri ödül programını yeni bir vizyonla yürüttüklerini belirten Akkol, şunları kaydetti:

"TİSK olarak, kurumumuzun stratejik konumunu ve ölçek etkisini kullanarak iyi uygulamaların önünü açmayı esas sorumluluk olarak görüyoruz. 'Ortak Yarınlar Birlikte Mümkün' diyerek çıktığımız bu yolda bir ilke imza atarak, ödül programımızı bu yıl salgın sürecinde ülkemizin ve vatandaşlarımızın refahını düşünerek kurumsal sosyal sorumluluk projeleri üreten kurumlara adadık."

Ödül programına başvuran 128 projenin her birinin yarattıkları katma değer ve oluşturdukları etki bakımında çok değerli olduğunu vurgulayan Akkol, şunları ifade etti:



"Çalışmalarımızın temelinde yer alan 'Birlikte Mümkün' anlayışını, kurumlarımızın da projelerinde benimsediğini görmek bizleri ziyadesiyle mutlu etti ve onurlandırdı. Bu zor süreçte, küçük büyük demeden projeler yürüten tüm kurumlarımıza teşekkürü borç biliyoruz. Projelerin çıktıları ile yaratılan toplam etkiye baktığımızda bu programın kaybedeni yok. Kazanan ülkemiz, insanımız ve ortak yarınlarımız."



