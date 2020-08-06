Ortak ordu İslam alemine güven verir

Oğuzhan Gültekin Ankara

Ermenistan’ın, Azerbaycan’a gerçekleştirdiği hain saldırının ardından Türkiye ve Azerbaycan arasında gerçekleştirilen ortak tatbikatın ardından Azerbaycanlı siyasetçilerden ‘Ortak ordu’ kurma çağrısı yapıldı. Yapılan çağrıya ilişkin Akit’e değerlendirmede bulunan ASSAM Güvenlik ve Strateji Uzmanı Ersan Ergür, “Şu anda dünya üzerinde sadece NATO gücü var. Bu güçte maalesef taraflı faaliyetler icra ediyor. Özellikle İslam coğrafyasında bu taraflı yanlarını görüyoruz. Türkiye ve Azerbaycan’ın ortak ordu söylemi bu güce karşı kendi güvenliğimizi ve diğer Müslüman ülkelerin güvenliğini sağlamak için iyi bir girişim olabilir. Böyle bir girişimin hayata geçirilmesini sonuna kadar destekliyoruz ve sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi. Terör Uzmanı Dr. İmbat Muğlu ise, “Azerbaycan bunu gerçekten istiyorsa somut bir adım atması gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Çağrı umut verici”

Ermenistan’ın, Azerbaycan’a gerçekleştirdiği hain saldırının ardından Türkiye ve Azerbaycan arasında gerçekleştirilen ortak tatbikatın ardından Azerbaycanlı siyasetçilerden ‘Ortak ordu’ kurma çağrısı yapıldı. Yapılan çağrıya ilişkin Akit’e değerlendirmede bulunan ASSAM Güvenlik ve Strateji Uzmanı Ersan Ergür, “Şu anda dünya üzerinde sadece NATO gücü var. Bu güç de maalesef taraflı faaliyetler icra ediyor. Özellikle İslam coğrafyasında bu taraflı yanlarını görüyoruz. Türkiye ve Azerbaycan’ın ortak ordu söylemi bu güce karşı kendi güvenliğimizi ve diğer Müslüman ülkelerin güvenliğini sağlamak için iyi bir girişim olabilir. Böyle bir girişimin hayata geçirilmesini sonuna kadar destekliyoruz ve sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.

Böyle bir girişimin hem Türkiye hem de Azerbaycan için bölge barışına katkı sağlayacak bir adım olacağını söyleyen Ergür, “Bugün dünya üzerinde sadece NATO gücü mevcut. Bu güç BM tarafından taraflı bir şekilde faaliyetlerini sürdürüyor. NATO özellikle Türk devletlerinde ve İslam coğrafyalarında oluşan kargaşalarda taraflı olarak görev yapıyor ve bunu da göstere göstere yapıyor. Ayrıca NATO, Libya’da darbeci Hafter’e el altından silah temin ediyor. Elbette böylesi bir durumda kendi güvenliğimizi sağlamak için kardeş ülkelerin bir araya gelmesi gerekiyor. Azerbaycan tarafından böyle bir çağrı yapılması umut vericidir. Böyle bir ordu Ermenistan’ın saldırılarının önünü kesecektir. Ermenistan’ın işgal ettiği bölgelerden çıkmasına da vesile olacaktır. Bu çağrıyı sonuna destekliyoruz. Ayrıca diğer kardeş ülkeler ile de bir araya gelmek, BM gibi bir kuruluşun temellerini atmayı sağlayacaktır. Böylece mazlum ne kadar coğrafya varsa orada barış ve huzurun getirilmesi noktasında çok güçlü bir işbirliği sağlanmış olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

“Azerbaycan somut bir adım atmalıdır”

Azerbaycan ve Türkiye arasında fiili olmasa da bir birliktelik olduğunu belirten Güvenlik ve Terör Uzmanı Dr. İmbat Muğlu ise, “Bağlarımız Azerbaycan ile çok güçlüdür. Ancak iki ülke arasında birçok alanda bazı ayrımlar söz konusu. Biz zaten Türkiye olarak çok ciddi bir şekilde Azerbaycan’a askeri eğitim ve destek veriyoruz. Azerbaycanlı kardeşlerimizin neredeyse yüzde 60’ı bizim Milli Savunma Üniversitelerimizde eğitim alıyor. Yine aynı şekilde bizim subaylarımız Azerbaycan’da eğitimler veriyor. Biz fiili olmasa da zaten Azerbaycan ile ortak bir orduya sahibiz. Bu yapılan tatbikat da bunun en güzel örneğidir. Azerbaycan’ın böyle bir çağrı yapmış olması manidardır ancak bu çağrıyı somut bir adımla desteklemeleri gerekiyor. Azerbaycan eğer gerçekten bunu istiyorsa, ‘TSK’ya Hazar Denizi’nde bir üs kuruyoruz’ diyebilmeli. Biz Hazar Denizi’nde etkili olursak yine kendi girişimlerimiz ile diğer Türk devletlerini de bu oluşuma dahil edebiliriz. Çünkü Azerbaycan’ın bu tür bir girişimi hayata geçirmeye durumu müsait değil. Azerbaycan bize elle tutulur bir şey verirse Türkiye olarak yine biz gerisini getiririz” ifadelerini kullandı.