Ortak İş Birliği Platformu’ndan üç kente yaşam merkezi
Kahramanmaraş merkezli olan ve 11 kenti etkileyen depremlerin ilk gününden itibaren bölgede yaraların sarılması için kapsamlı çalışmalar yürüten Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED) ve Habitat Derneği, bölgede kalıcı konutlar yapılıncaya kadar “sürdürülebilir yaşam merkezleri” oluşturmak üzere geniş bir paydaş ağının da katılımıyla Ortak İş Birliği Platformu’nu kurdu.
Depremde ağır hasar alan Hatay-Samandağ, Kahramanmaraş ve Adıyaman’da “KASABA” adı verilen yaşam merkezleri oluşturacak platform, ilk merkezi Hatay Samandağ’da kurmaya başladı. AFAD başkanlığında, Samandağ Koordinatör Valisi ve Samandağ Kaymakamlığı koordinasyonunda Samandağ Belediyesi tarafından Mağaracık ve Kurtderesi mevkisinde barınma alanı olarak kullanıma bırakılan 16 dönümlük alanda kurulumu başlayan KASABA projesi, ilk etapta 266 yaşam alanını kapsayacak. Samandağ’da ikinci etapta kullanıma bırakılacak alan ile birlikte toplamda 500 yaşam alanı 100 donatı alanından oluşan 600 yapılık Sürdürülebilir Yaşam Merkezi tamamlanacak. Proje kapsamında devlet kurumlarının kullanıma bırakacağı alan ölçüsünde, her kentte 600 adet olmak üzere toplam 1.800 konteynerden oluşan merkezler oluşturulacak.