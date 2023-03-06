Ortak İş Birliği Platformu’ndan üç kente yaşam merkezi

Kahramanmaraş merkezli olan ve 11 kenti etkileyen depremlerin ilk gününden itibaren bölgede yaraların sarılması için kapsamlı çalışmalar yürüten Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED) ve Habitat Derneği, bölgede kalıcı konutlar yapılıncaya kadar “sürdürülebilir yaşam merkezleri” oluşturmak üzere geniş bir paydaş ağının da katılımıyla Ortak İş Birliği Platformu’nu kurdu.