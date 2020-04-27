Orta ve Doğu Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

TRABZON (AA) - Orta ve Doğu Karadeniz'de vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan çağrılar ve yayımlanan genelgeler kapsamında büyük ölçüde sokağa çıkmıyor.

İçişleri Bakanlığının 31 ilde uyguladığı 4 gün sokağa çıkma kısıtlamasının ardından ilk iş gününde, Trabzon merkezindeki cadde ve sokaklarda az da olsa araç ve yaya trafiği oluştu.

Özellikle banka ve marketlerin olduğu bazı ana cadde ve meydanlarda hareketlilik gözlendi.

Polis ekipleri, sık sık araçlardan vatandaşları, evde kalmaları konusunda anonslarla uyarırken ihtiyaçları için sokağa çıkanların büyük oranda maske ve eldiven kullandıkları görüldü.

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Ordu'da Köprübaşı ve Demokrasi Meydanlarında sessizlik hakimken Süleyman Felek Caddesi ve sahil kesiminde ise kısmen hareketlilik gözlendi.

Süleyman Felek Caddesi'nin giriş ve çıkışlarına kontrol noktası kuran polis ve bekçiler, vatandaşları caddeye sırayla alıyor.

Gümüşhane'de şehrin en hareketli mekanları 15 Temmuz Zafer Meydanı, Atatürk ve Cumhuriyet Caddeleri ile Fatih Parkı'nda sakinlik yaşanıyor. Ramazan ve haftanın ilk iş günü olması nedeniyle iş yeri ve dükkanların yoğunlukta olduğu Atatürk Caddesi'nde ise kısmen de olsa hareketlilik gözlendi.

Giresun'da Atatürk Meydanı eskiye oranla sakin günlerini yaşıyor. Gazi Caddesi'nde ise kısmen insan hareketliliği görüldü.

Rize'de 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda sessizlik hakim olurken güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar cadde ve sokaklarda kısmen yoğunluk oluşturdu. Sokağa çıkan vatandaşların maske taktıkları ve sosyal mesafeyi korudukları gözlendi.

Artvin'de evde kal çağrılarının ardından vatandaşların daha önceleri zaman geçirdiği Atapark Meydanı ve Kültür Sokağı sessiz günlerinden birini daha yaşıyor.

Öte yandan kentin hareketli caddelerinden İnönü ve Cumhuriyet caddelerinde az da olsa insan ve araç yoğunluğu hakim.



