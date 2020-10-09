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Ekonomi Orta Vadeli Mali Plan yayımlandı
Ekonomi

Orta Vadeli Mali Plan yayımlandı

Orta Vadeli Mali Plan’ın (2021-2023) onaylanması hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-09 09:46:00 -
Orta Vadeli Mali Plan yayımlandı

Plan, Yeni Ekonomi Programı/Orta Vadeli Program (2021-2023) ile uyumlu olmak üzere 2021, 2022 ve 2023 yıllarına ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle birlikte hedef açık ve borçlanma durumu ile kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içerecek şekilde hazırlandı. Gelecek yıl merkezi yönetim bütçesinin 244 milyar 993 milyon lira açık vermesi bekleniyor. Bütçe giderlerinin 1 trilyon 346 milyar 139 milyon lira, bütçe gelirlerinin ise net 1 trilyon 101 milyar 146 milyon lira olması öngörülüyor.

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