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Ekonomi Orta Koridor girişiminde ilk adım: 600 milyar dolarlık altın rota! Orta Koridor ülkelerine ilk tren yola çıktı
Ekonomi

Orta Koridor girişiminde ilk adım: 600 milyar dolarlık altın rota! Orta Koridor ülkelerine ilk tren yola çıktı

Güvenlik gerekçeleriyle Kuzey ve Güney koridorlardan vazgeçen Özbekistan, 600 milyon dolar değerinde olan Orta Koridoru seçti. Bu kapsamda Özbekistan Orta Koridor üzerinden Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ilk defa konteyner treni seferlerini başlattı.

Yeniakit Publisher
2022-12-19 23:22:00 - 2022-12-19 23:28:32
Orta Koridor girişiminde ilk adım: 600 milyar dolarlık altın rota! Orta Koridor ülkelerine ilk tren yola çıktı

Özbekistan Devlet Demiryollarından yapılan açıklamada, konteyner taşımacılığı yapan "Öztemiryolkonteyner" devlet işletmesinin Orta Koridoru kullanarak Türkmenistan, Azerbaycan ve Gürcistan toprakları üzerinden Avrupa'ya ilk konteyner trenini gönderdiği bildirildi.

İLK KONTEYNER TRENİ YOLA ÇIKTI

Açıklamada, ilk konteyner treninin 16 Aralık'ta Bulgaristan'ın Burgaz Limanı'na doğru yola çıktığı, kargo treninin 46 vagon ve 91 konteynerden oluştuğu belirtildi.

Konteyner treninin Özbekistan-Türkmenistan-Azerbaycan-Gürcistan -Bulgaristan/Avrupa güzergahı boyunca 4 bin kilometreden fazla yol kat edeceği aktarılan açıklamada, bu kargo treni seferlerinin başlatılmasında Türkmenistan, Azerbaycan ve Gürcistan'ın ilgili şirketlerinin de destek verdiği vurgulandı.

KARA VE DEMİR YOLU TAŞIMACILIĞINI GELİŞTİRME AMAÇLANIYOR

Aralık başında, Özbekistan Demiryolları işletmesi Kazakistan ve Rusya üzerinden Litvanya'ya da konteyner treni seferi başlatmıştı. star'ın haberine göre: Denizlere ulaşmak için en az iki ülke topraklarından geçmek zorunda olan Özbekistan, farklı güzergahlar üzerinden kara yolu ve demir yolu taşımacılığını geliştirmeyi amaçlıyor.

Orta Koridor ülkemizden başlayarak, demiryolu ve karayolu bağlantılarıyla sırasıyla Gürcistan, Azerbaycan ve Hazar Denizine, buradan da (Hazar geçişi kullanılarak) Türkmenistan- Özbekistan-Kırgızistan veya Kazakistan güzergâhını takip ederek ÇHC'ye uzanmaktadır.

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