Orta Avrupa’da Kovid-19 vakalarındaki günlük artış sürüyor

BUDAPEŞTE/VİYANA (AA) - Avusturya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yarın uygulanmaya başlanacak sıkı karantina kapsamında, cami, kilise ve sinagoglarda toplu ibadet yapılmayacak.

Avusturya İslam Cemaati (İGGÖ) tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki dini cemaatlerin cumartesi açıklanan yeni önlemler kapsamında toplu ibadetlerin yaklaşık 3 hafta süresince ibadethanelerde yapılmaması yönünde karar aldığını duyurdu.

Bu kapsamda, cemaatle kılınan vakit namazları ve cuma namazlarının yarından itibaren 6 Aralık'a kadar kılınmayacağı bildirildi.

Öte yandan Başbakan Sebastian Kurz, karantina sonrası Noel'e hazırlık olarak ülke genelinde herkesin testten geçirileceğini söyledi.

Ülke basınına göre, Avusturya'nın Slovakya örneğinden hareketle böyle bir girişimde bulunduğu, testin isteğe bağlı olacağı, zorunlu olmayacağı belirtildi.

Avusturya'da son 24 saatte 4 bin 657 yeni vaka tespit edilirken, ülkedeki toplam vaka sayısı 208 bin 613'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 58 artarak 1887'ye çıktı.

- Macaristan'da en yüksek vaka sayısı

Macaristan'da son 24 saatte bugüne kadarki en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi.

Ülkede son 24 saatte 6 bin 495 ile bugüne kadarki en yüksek günlük yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 147 bin 456'ya, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 93 artarak 3 bin 190'a ulaştı.

- Askerler hastanede görev yapacak

Macaristan Savunma Bakanı Tibor Benkö, yaptığı açıklamada, salgınla mücadele kapsamında ülke genelinde 93 hastanede askerlerin görev alacağını söyledi.

Söz konusu adımla sağlık görevlilerinin yükünü azaltmayı planladıklarını ifade eden Benkö, askerlerin lojistik ve temizlik alanında görev yapacağını kaydetti.

- Polonya'da son bir haftada 2 bin 477 kişi hayatını kaybetti

Salgından en fazla etkilenen Orta Avrupa ülkelerinden Polonya'da günlük vaka sayısı 4 Kasım'dan bugüne 20 binin altına inmedi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 20 bin 816 vaka görüldü.

Bugüne kadar 733 bin 788 vakanın tespit edildiği ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 143 artarak 10 bin 491'e çıktı.



