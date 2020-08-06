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Ekonomi

Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliğinde unvan değişikliği

Birliğin adı Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği oldu

Yeniakit Publisher
2020-08-06 08:49:10 -
Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliğinde unvan değişikliği

ANKARA (AA) - Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliğinin unvanı Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği olarak değiştirildi.

Ticaret Bakanlığının, Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliğinin Unvanının Değiştirilmesine İlişkin Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Ankara’da kurulu birliğin unvanı Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği oldu.

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