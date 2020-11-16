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Aktüel Orta Afrikalı Müslümanlar'dan Türk bayrağı jesti
Aktüel

Orta Afrikalı Müslümanlar'dan Türk bayrağı jesti

Yeniakit Publisher
2020-11-16 18:30:29 -
Orta Afrikalı Müslümanlar'dan Türk bayrağı jesti

ANKARA (AA) - Orta Afrika Cumhuriyeti’nin (OAC) başkenti Bangui’de yaşayan Müslümanlar, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İslam karşıtı açıklamalarına en güçlü yanıtı Türkiye verdiği gerekçesiyle mahallelerine Türk bayrağı astı.

Genç Müslümanlar Derneği Başkanı Moussa Hassabarassoul AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un İslam ve Hazreti Muhammed karşıtı açıklamalarına en güçlü cevabı Türkiye’nin verdiğini belirtti.

Hassabarassoul, "Türkiye’nin İslam'a ve Hazreti Muhammed’e hakaret eden Macron’a karşı takındığı tavır bizleri çok gururlandırdı." dedi.

OAC’de diplomatik misyonu olmayan Türkiye’nin bayrağını ülkelerinde dalgalandırmak istediklerini vurgulayan Hassabarassoul, Türkiye'nin İslam dini ve peygamber efendimiz Hazreti Muhammed'i savunmasından duydukları memnuniyeti ifade etmek için Başkent Bangui’nin 3. Bölgesindeki mahallelerinin girişine Türk bayrağını astıklarını kaydetti.

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