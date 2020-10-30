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Aktüel Orta Afrika Cumhuriyeti’nde MPC isyancı grubu silah bıraktı
Aktüel

Orta Afrika Cumhuriyeti’nde MPC isyancı grubu silah bıraktı

Yeniakit Publisher
2020-10-30 15:48:42 -
Orta Afrika Cumhuriyeti’nde MPC isyancı grubu silah bıraktı

ANKARA (AA) - Orta Afrika Cumhuriyeti’nde (OAC) hükümet yetkilileri ile Yurtsever Hareketi (MPC) adlı isyancı grup arasında yapılan görüşmelerin ardından, MPC silah bırakma kararı aldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, MPC lideri Mahamat el-Khatim, hükümet yetkilileriyle Kaga-Bandoro şehrinde bir araya geldi.

Yapılan barış görüşmelerinin ardından, MPC isyancı grubunun silah bırakma kararı aldı.

MPC üyeleri sahip oldukları bütün silahları güvenlik güçlerine teslim etmeyi kabul etti.

OAC hükümetiyle, 14 isyancı grup arasında 6 Şubat 2019’da barış anlaşması yapılmasına rağmen, isyancı grupların saldırıları devam ediyordu.

Ülkede 27 Aralık’ta yapılacak cumhurbaşkanı seçimi öncesinde isyancı grupların saldırıları artmaya başlamıştı.

Geçen pazar ve pazartesi günleri ülkenin Batangafo bölgesinde güvenlik güçleriyle silahlı gruplar arasında çıkan çatışmalarda, 7 kişi hayatını kaybetmiş, 100’den fazla kişi yaralanmıştı.

-Yurtsever Hareketi

El-Khatim liderliğinde 2015’de kurulan MPC, Çad-OAC sınırında "Dar el-Kuti" adını verdikleri bir devlet kurduklarını ilan etmişlerdi.

Sido, Kabo ve Batangafo bölgesinde faaliyet gösteren grup, bölgedeki araç trafiği dahil birçok faaliyeti kontrol ediyordu.

Grubun üyeleri genellikle Çad ve Orta Afrika kökenli müslümanlardan oluşuyor.

- OAC krizi

Ülkede 2013 yılında Hristiyan Anti-Balaka ile çoğunluğu Müslüman Seleka grupları arasında çıkan ve iç savaşa dönüşen çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirmişti.

Yaklaşık yüzde 80'i silahlı gruplar tarafından kontrol edilen ülkede, OAC hükümetiyle silahlı gruplar arasında Sudan'ın ev sahipliğinde yapılan barış görüşmelerinde nihai anlaşma 6 Şubat'ta imzalanmıştı.

Anlaşma kapsamında, silahlı grupların temsilcileri hükümette yer almaya başlamıştı.

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