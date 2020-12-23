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Aktüel Orta Afrika Cumhuriyeti’nde güvenlik güçleri, Bambari şehrinde tekrar kontrolü ele geçirdi
Aktüel

Orta Afrika Cumhuriyeti’nde güvenlik güçleri, Bambari şehrinde tekrar kontrolü ele geçirdi

Yeniakit Publisher
2020-12-23 22:59:41 -
Orta Afrika Cumhuriyeti’nde güvenlik güçleri, Bambari şehrinde tekrar kontrolü ele geçirdi

ANKARA (AA) - Orta Afrika Cumhuriyeti’nde (OAC) 3 gün süren çatışmaların ardından Bambari şehrinin kontrolü güvenlik güçlerinin eline geçti.

Birleşmiş Milletler Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonunun (MINUSCA) OAC Temsilcisi Abdoulaziz Fall, yaptığı açıklamada, OAC Barış için Birliği (UPC) adlı isyancı grup ile güvenlik güçleri arasında 3 gün süren çatışmaların ardından güvenlik güçlerinin tekrar kontrolü ele geçirdiğini bildirdi.

Fall, başkent Bangui'nin yaklaşık 380 kilometre kuzeydoğusundaki OAC’nin 4'üncü büyük şehri Bambari’de evlerini terk etmek zorunda kalan sivillerin tekrar şehre dönmeye başladığını ifade etti.

OAC, İsyancılar başkent Bangui’ye 100 kilometre mesafedeki Bossembele ve Yaloke şehirlerinden sonra ülkenin Kamerun sınırındaki Beloko ve Cantonnier kentlerinde de kontrolü ele geçirmişti.

Yaklaşık yüzde 80'i silahlı gruplarca kontrol edilen ülkede, hükümet ile silahlı gruplar arasında birçok bölgede çatışmalar devam ediyor.

- Rusya, Ruanda ve Fransa’dan askeri yardım talebi

OAC Dışişleri Bakanı Sylvie Temon, seçim sürecinin güvence altına alınabilmesi için Rusya’dan ve Ruanda’dan yardım talebinde bulunmuştu.

Ruanda, OAC’nin yardım talebine olumlu yanıt verip asker gönderirken, Rus askerlerinin de ülkeye geldiği iddia edildi. Fransa’nın ise isyancılarla mücadelede, hava desteği sunacağı belirtildi.

- Cumhurbaşkanlığı seçimi

OAC’de 27 Aralık’ta yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçiminde, en güçlü aday olan mevcut Cumhurbaşkanı Faustin Archange Touadera’nın yanı sıra 16 aday yarışacak.

Orta Afrika Halk Kurtuluş Hareketi’nin adayı (MLPC) eski Başbakan Martin Ziguele, 2014-2016 geçiş dönemi Cumhurbaşkanı Catherine Samba-Panza ve OAC Yenilenme Partisi’nin (URCA) adayı Anicet-Georges Dologuele seçimlerde yarışacak adaylar arasında yer alıyor.

OAC Anayasa Mahkemesi, Touadera’nın karşısında en güçlü aday olarak gösterilen François Bozize'nin seçim için adaylık başvurusunu, "insanlığa karşı suç ve soykırıma teşebbüs" suçlamasıyla Birleşmiş Milletlerin (BM) yaptırım listesinde olması nedeniyle kabul etmedi.

Ülkede, muhalefet partileri ise çatışma ortamında yapılacak seçimlerin demokratik ve şeffaf olmayacağını ileri sürerek, "seçimin ertelenmesi" çağrısında bulundu.

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