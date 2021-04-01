Örnek teşkil ediyor

Güvenli bulunan bu modelden 2020- 2021 eğitim ve öğretim döneminde de faydalanılıyor. Rektör Prof. Dr. Yusuf Leblebici, “Üniversitemiz geçtiğimiz bahar ve yaz dönemini tümüyle online eğitim modeliyle tamamladı. Her bir öğrencimizin, çalışanımızın sağlık ve güvenliği için online eğitimi sürdürüyoruz” diyor. Leblebici, şu görüşleri paylaşıyor: “İçinde bulunduğumuz dönemde neredeyse tüm Avrupa ülkelerinde korku, hoşnutsuzluk ve kızgınlığın hakim olduğunu görüyoruz. Covid-19 bunalımı, dünyanın en zengin ülkelerinde dahi rahatsız edici kimi sorunları büyütüyor. Biz de Türkiye olarak bu dönemi en iyi şekilde yönetme, kurum olarak eğitimi devam ettirme gayretindeyiz.”