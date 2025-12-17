  • İSTANBUL
Ormanlık alanda zor anlar! Ekipler seferber oldu
Yerel

Ormanlık alanda zor anlar! Ekipler seferber oldu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Ormanlık alanda zor anlar! Ekipler seferber oldu

Sakarya’nın Arifiye ilçesindeki orman kesim sahasında yaşanan kazada, dengesini kaybederek düşen 24 yaşındaki işçi için ekipler seferber oldu.

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde orman kesim sahasında meydana gelen olay, bölgede kısa süreli endişeye neden oldu.

 

Dengesini kaybedip düştü

Boğazköy Mahallesine bağlı orman kesim sahasında gerçekleşen olayda, kesim işçisi olarak çalışan E.T. (24) dengesini kaybederek engebeli araziye düştü. E.T.'nin düştüğü esnada yaralandığı ve yerden kalkamadığını gören diğer işçilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışmaları sonucunda yaralı işçi düştüğü yerden çıkartıldı. E.T., ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

