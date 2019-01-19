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Ormanda 120 teneke bulundu! Faciadan kıl payı dönüldü

Bursa'da merkez Osmangazi ilçesine bağlı Gündoğdu Köyü İle Ovaakça Köyü arasındaki ormanlık alandagelişigüzel şekilde atılmış ve ağzına kadar dolu 120 teneke tiner, herhangi bir faciaya sebebiyet vermeden toplatıldı.

19 Ocak 2019 Cumartesi 11:48
Ormanda 120 teneke bulundu! Faciadan kıl payı dönüldü

Bursa’da çamla kaplı orman sahasına gelişigüzel halde atılmış 120 teneke tinere facia yaşanmadan el konuldu. İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri dolu tiner tenekelerini toplayıp yediemin deposuna teslim etti.

Yetkililer, gelişigüzel atılan tinerin çok az miktarının büyük bir yangın felaketine yol açabileceğine dikkat çekerek, bölge yakınlarında 3 senede iki büyük orman yangını çıktığını hatırlattılar.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Osmangazi ilçesine bağlı Gündoğdu Köyü İle Ovaakça Köyü arasındaki ormanlık alanda meydana geldi. Büyük kısmı dolu tiner tenekelerinin ormana gelişigüzel halde atılı halde olduğu ihbarını alan jandarma ekipleri olay yerine geldiklerinde ağaçların arasında 120 tiner tenekesi buldu. Yapılan incelemenin ardından Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla tiner tenekeleri kamyonete yüklenip yeddiemin deposuna götürüldü. Jandarma nezaretinde taşınan tiner tenekeleri tek tek kontrol edildi.

Olayla ilgili açıklama yapan Erkan Kötökli, kimyasal maddelerin toplu imhası için yüklü miktarda ödeme çıkarıldığını bu sebeple ellerinde kimyasal madde bulunan bazı kişi ve iş yerlerinin bu maddeleri kanuna aykırı bir şekilde ormana atabileceklerini belirterek, "Söylenecek kelime bulamıyorum. Bunu yapan eminim, vicdanen rahat değildir. Gelecekte çocuklarımıza torunlarımıza nasıl bir dünya bırakacağız biz. Ev atıkları zaten ormanlarımızı kirletiyor, bu daha da korkunç. Tamamen kimyasal ve yanıcı özelliğe sahip. Allah korusun traktörle o yoldan geçen bir kişi yanlışlıkla bir sigara izmariti atsa faciaya sebep olur" dedi.

Tiner tenekelerinin hurda toplayan bir vatandaşın farkedip jandarmaya haber vermesiyle ortaya çıktığını anlatan Kötökli, jandarma eşliğinde tenekeleri toplayıp yeddiemine aldıklarını söyledi.

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 11:48
  1. Bursa
  2. Osmangazi
  3. Gündoğdu Köyü
  4. Ovaakça Köyü
  5. Faciadan kıl payı dönüldü
  6. Ormana atılan tiner tenekeleri
  7. 120 teneke tiner bulundu

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