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Aktüel

Ormana atık malzeme atarken suçüstü yakalandılar

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde ormanlık alana atık malzeme döken mobilya firması çalışanları suçüstü yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 12:56:58 -
Ormana atık malzeme atarken suçüstü yakalandılar

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde ormanlık alana atık malzeme döken mobilya firması çalışanları suçüstü yakalandı. Şahıslara para cezası kesilirken, ormana atılan atıklar berteraf edildi.


Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Pelitli bölgesinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ormana bir mobilya firmasının atık döktüğü ihbarını alan Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından bölgede yapılan incelemeler sırasında bir kamyonla ormana gelen şahıslar, atıkları ağaçların arasına atarken suçüstü yakalandı. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde şahısların döktüğü atıkların Çayırova ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya firmasına ait olduğu belirlendi.


Ormanlık alana atık döken şahıslara cezai işlem uygulandı. Koltuk, baza imalatında kullanılan malzemelerin atıkları ise ekipler tarafından ormandan kaldırılarak bertaraf edildi.

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