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Gündem Orman yangınlarıyla mücadele edecek 'hava gücü' için ihale süreci başlatıldı
Gündem

Orman yangınlarıyla mücadele edecek 'hava gücü' için ihale süreci başlatıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, orman yangınlarıyla mücadele edebilmek amacıyla 5 amfibik uçak, 5 büyük tanker uçak, 10 küçük tanker uçak ve 55 helikopterden oluşacak hava gücü için ihale sürecinin başlatıldığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-04 11:35:00 -
Orman yangınlarıyla mücadele edecek 'hava gücü' için ihale süreci başlatıldı

Tarım ve Orman Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, 2022'de orman yangınlarıyla mücadele edebilmek amacıyla, 5 amfibik uçak, 5 büyük tanker uçak, 10 küçük tanker uçak ve 55 helikopterin kiralanmasına yönelik ihale süreci, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığınca (SSB) başlatıldı.

5 amfibik uçak satın alınması için SSB ile çalışmaların devam ettiği kaydedilen paylaşımda, "Amfibik yangın söndürme uçaklarının sipariş üzerine üretilen özel uçaklar olması sebebiyle, uçaklar tedarik edilene kadar kiralama usulüyle hizmet alınmaya devam edilecektir." ifadelerine yer verildi.

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