Orman yangınına müdahale etmek istemişti! Acı haber
Ordu'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale etmek isteyen bir vatandaş, alevlerin arasında kalarak yaşamını yitirdi.
Ordu’nun Aybastı ilçesinden acı haber geldi. İlçede, ormanlık alanda çıkan yangına müdahale etmek isteyen 58 yaşındaki bir vatandaş, alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.
Olay, ilçeye bağlı Kayabaşı Mahallesi’ndeki ormanlık alanda yaşandı. Alınan bilgiye göre, bölgedeki ormanlık alanda akşam saatlerinde yangın başladı. Yangını fark eden Ahmet Çoban, alevlere müdahale etmek istedi. Bu esnada alevlerin ortasında kalan Çoban olay yerinde yaşamını yitirdi.
İtfaiye ekipleri, ihbar üzerine olay yerine geldi ve yangını söndürerek kontrol altına aldı.
Hayatını kaybeden vatandaşın cenazesi ise önce Aybastı, sonrasında otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna gönderildi.