  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Orman yangınına müdahale etmek istemişti! Acı haber
Gündem

Orman yangınına müdahale etmek istemişti! Acı haber

Ordu'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale etmek isteyen bir vatandaş, alevlerin arasında kalarak yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-12 22:36:00 -
Orman yangınına müdahale etmek istemişti! Acı haber

Ordu’nun Aybastı ilçesinden acı haber geldi. İlçede, ormanlık alanda çıkan yangına müdahale etmek isteyen 58 yaşındaki bir vatandaş, alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Kayabaşı Mahallesi’ndeki ormanlık alanda yaşandı. Alınan bilgiye göre, bölgedeki ormanlık alanda akşam saatlerinde yangın başladı. Yangını fark eden Ahmet Çoban, alevlere müdahale etmek istedi. Bu esnada alevlerin ortasında kalan Çoban olay yerinde yaşamını yitirdi.

İtfaiye ekipleri, ihbar üzerine olay yerine geldi ve yangını söndürerek kontrol altına aldı.

Hayatını kaybeden vatandaşın cenazesi ise önce Aybastı, sonrasında otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Putin itiraf etti: Dostluk söz konusu değil
Dünya

Putin itiraf etti: Dostluk söz konusu değil

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Büyük politikada' dostluk değil, devlet ve halkın çıkarları vardır" dedi.
Rusya'dan son dakika Dağlık Karabağ açıklaması
Dünya

Rusya'dan son dakika Dağlık Karabağ açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ile yaptığı görüşmenin ardından bölgedeki gelişmelere ..
STSL
Spor

STSL

Süper Lig puan durumu | Süper Lig 2020-2021 sezonu 11 Eylül’de başladı. Sporseverler puan durumdan, fikstürü kadar pek çok konuyu merak ediy..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay