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Aktüel Orman Genel Müdürlüğünden yangın uyarısı
Aktüel

Orman Genel Müdürlüğünden yangın uyarısı

Muğla Datça 'da çıkan orman yangınına ilişkin Orman Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile vatandaşlara dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-07-13 19:04:00 -
Orman Genel Müdürlüğünden yangın uyarısı

YENİ AKİT  ANKARA

Vatandaşlara yangın bölgesinde bulunan yollarda trafik oluşturacak hareketlerden kaçınılması uyarısı yapan Orman Genel Müdürlüğü, "Muğla #Datça'da çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahalelerimiz sürüyor. 7 uçak, 14 helikopter, 103 arazöz, 3'ü dozer olmak üzere 11 iş makinesi, 415 personel ile yangınla mücadelemiz devam ediyor. Yangının durumu anlık olarak İHA görüntüleri ile yangın yönetim merkezimize aktarılıyor. Bölgede bulunan hava ve kara araçları yangının ilerleyişine göre cephelere sevk edilmeye devam ediliyor. Lütfen yangın bölgesinde bulunan yollarda trafik oluşturacak hareketlerden kaçının!" ifadelerini kullandı.

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