  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Peygamber efendimize manen yakın olanlar kimlerdir?

Peygamber efendimizin şahsının özellikleri ve güzel huyları

Peygamber efendimizin yasakladığı kazanç

Peygamber efendimizin tebliğ metodu nasıldı?

Peygamber efendimiz teravih namazını kaç rekat kılardı?
için kalan
Aktüel

Orman Bölge Müdürü Akduman, onarım çalışmalarını inceledi

Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, Silifke Orman İşletme Müdürlüğünde devam eden idari bina, lojman ve sosyal tesis onarım çalışmalarını yerinde inceledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 15:04:40 -
Orman Bölge Müdürü Akduman, onarım çalışmalarını inceledi

Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, Silifke Orman İşletme Müdürlüğünde devam eden idari bina, lojman ve sosyal tesis onarım çalışmalarını yerinde inceledi.


İncelemeler sırasında öncelikle iş güvenliğinin önemini belirten Akduman, gerekli olan yerlere uyarı levhalarının asılması talimatı verdi. Ayrıca yatırım programlarının sözleşmede belirtilen sürelerden önce tamamlanması için gerekli önlemlerin de alınmasını istedi. Programların zamanında ihale edilerek başlatılmasını sağlayan her kademedeki personele de teşekkür etti.


Akduman’a, Silifke Orman İşletme Müdürü Hasan Aslan, müdür yardımcısı, şefler ve teknik elemanlar eşlik etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı