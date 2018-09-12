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Orkide çiçeğinin toprağı nasıl hazırlanır?

Orkide çiçeğinin toprağı nasıl olmalıdır? Orkide çiçeğinin toprağını seçerken nelere dikkat etmek gerekir?

12 Eylül 2018 Çarşamba 20:25
Orkide çiçeğinin toprağı nasıl hazırlanır?

Orkidelerde sıradan bahçe topraklarından kullanılmaz. Bu çiçeğin özelliğine göre hazırlanan saksı harçlarına yani topraklarına özel karışımlar eklenir. Orkide çiçeğinin toprağına; odun kömürü kırıntıları, sphagnum yosunu, perlit, pomza, eğrelti otu, ağaç kabuğu gibi malzemeler kullanılır. Bunların yanı sıra Hindistan cevizi lifleri, ezilmiş şişe mantarı, köpük de yer alır.

Bu toprağı hazırlatabileceğiniz gibi, kendiniz de evinizde hazırlayabilirsiniz. Fakat toprağın içeriğini çiçeğinizle buluşturmadan önce, orkidenizin türünü iyi bilmelisiniz. Özelliklerini öğrenmeli, köklerini incelemelisiniz. Büyük bitkiler büyük taneli, ince bitkiler küçük taneli topraklardan hoşlanır. Sulama durumunuza dikkat etmelisiniz. Eğer sık sulamanız gerekiyorsa daha az bozulan harç malzemesi kullanın.

Vitaminini çeşitli malzemelerden alarak beslenen, neme ve havaya, zaman zaman da karanlığa ihtiyaç duyan orkide çiçeği fazla suyu ve fazla güneşi sevmez. Bakımı zor gibi görünse de dikkat edildiği sürece, sıradan süs bitkilerinden bir farkı yoktur. Sadece yaşama koşullarını bilmemizde ve bakımına dikkat etmemiz gerekiyor. Bunların dışında toprak ve saksı değişimine de özen göstermelidir.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 20:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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