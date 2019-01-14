Orhan Gencebay'dan Müjdat Gezen, Metin Akpınar ve Deniz Çakır eleştirisi

Geçtiğimiz akşam eşi ile beraber görüntülenen Orhan Gencebay, kendisini görüntüleyen muhabirleri kırmayarak ayak üstü bir röportaj verdi. Son günlerde siyasi olaylarla gündeme gelen Metin Akpınar, Müjdat Gezen ve Deniz Çakır gibi bazı isimlerle ilgili soruya Gencebay, "Keşke hiç böyle olmasaydı. Fikir ayrılığımız olabilir ama hep beraber ülkemizi koruyalım. Birbirimize saygı duyalım ve anlayalım. Sanatta siyaset olmaz. Sanat, aşktır, sevgidir, barıştır, birleşmektir ve bütünleşmektir" şeklinde konuştu.

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