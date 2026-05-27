Ömer Çelik'ten 27 Mayıs mesajı: Lanetliyoruz
27 Mayıs darbesine ilişkin paylaşım yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Demokrasimize dönük en büyük suikastlardan biri olan 27 Mayıs darbesinin yıl dönümünde merhum Başbakan Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı rahmetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Demokrasimize dönük en büyük suikastlardan biri olan 27 Mayıs darbesinin yıl dönümünde merhum Başbakan Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı rahmetle anıyoruz.
Millet iradesine kastedenleri lanetliyoruz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir."
Gündem
AK Parti'den CHP'ye çok sert had bildirme! Ahmet Büyükgümüş koltuk kavgasının perde arkasını deşifre etti!