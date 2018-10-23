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Orhan Gazi'nin 700 yıllık hamamı bulundu

Bursa'da bir zeytin bahçesinde, Orhan Gazi tarafından ordunun ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla yaptırılan 700 yıllık hamam ortaya çıktı.

23 Ekim 2018 Salı 17:11
Orhan Gazi'nin 700 yıllık hamamı bulundu

Bursa'nın İznik ilçesinde bir zeytin bahçesinde, 13. yüzyılda Orhan Gazi tarafından yaptırıldığı belirtilen yaklaşık 700 yıllık tek kubbeli hamam gün yüzüne çıkarıldı.

Orhan Gazi'nin ordusunu konaklattığı mevkide yapıldı

İznik Müze Müdürlüğünce Yenişehir Kapı mevkisindeki zeytinlikte bulunan hamam ile ilgili kazı çalışmaları devam ediyor.

İlçe Belediye Başkanı Osman Sargın yaptığı açıklamada, İznik'in uzun süren fethi sırasında Orhan Gazi'nin ordusunu konaklattığı mevki olan Yenişehir Kapı civarına cami, hamam ve medrese yaptırdığını hatırlattı.

"İznik'in toprağından tarih fışkırmaya başladı"

"Arkeolojik kazılar tamamlandığında medrese kalıntılarının da çıkacağı kesindir. Bu müjdeli haberi halkımızla paylaşacağız" diyen Sargın, şöyle konuştu:

"Zeytin bahçeleri kazıldıkça 1300'lü yıllara gidiyoruz. Şu an bulunan bu hamam 1300'lü yıllarda Orhan Bey tarafından şehre giriş hazırlığı yapan ordusunun yıkanma, eğitim ve ibadetlerini yerine getirmesi için yapılmış müştemilatın bir parçasıdır. Kazı çalışmaları sonucunda muhteşem bir hamam örneği ortaya çıktı. İnşallah kısa sürede restorasyonu tamamlanıp insanlığın hizmetine sunulacaktır. İznik'in toprağından tarih fışkırmaya başladı. Tarlalarımızda antik çağlara ait lahitler ve antik kentler çıkmaya başladı. Tüm restorasyonlar bittiğinde şehrimiz tekrardan şahlanacaktır."

Sargın, dünyanın ortak kültür mirası olan bu eserleri, tüm insanlığın hizmetine sunmayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Zaten şehrimiz UNESCO Dünya Miras Listesi'ne doğru emin adımlarla ilerliyor. Bu çalışmalar, süreci taçlandıracaktır" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 17:11
  1. Bursa
  2. zeytin bahçesi
  3. Orhan Gazi
  4. hamam
  5. İznik Müze Müdürlüğü
  6. Yenişehir Kapı
  7. kültür mirası
  8. UNESCO Dünya Miras Listesi
  9. İlçe Belediye Başkanı Osman Sargın

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