Örgüte katılıp kaçan genç kız konuştu! 'Midemi bulandırıyor'

Terör örgütü DAEŞ'e katıldığı gerekçesiyle İngiliz vatandaşlığı elinden alınan Şamima Begüm, Suriye'deki mülteci kampından BBC'nin sorularını yanıtladı

BBC'ye konuşan Begüm, Suriye'de bir kampta çürümek yerine topluma fayda sağlayabileceğini belirtti.

"Kendimden nefret etmeme yol açıyor"

Begüm, BBC muhabiri Josh Baker'ın "Dünya çapında soykırımlar ve cinayetler işleyen bir grubun parçası olmak sizi nasıl hissettiriyor?" sorusuna, "Midemi ağrıtıyor. Kendimden nefret etmeme yol açıyor" diye yanıt verdi.

Begüm, "Bazı insanların ne yaparsam yapayım değiştiğime ve yardım istediğime inanmayacağını biliyorum" dedi ve ekledi:

"Yapabileceğim tek şey özür dileyip ikinci bir şans istemek"

"Fakat kalplerinde azıcık merhamet, şefkat ve empati olanlara sesleniyorum: Yüreğimin tüm derinliğiyle söylüyorum ki, Suriye'ye adımımı attığım andan itibaren aldığım her karardan çok pişmanım ve hayatımın geri kalanında bununla yaşayacağım. Kimse benim kadar kendinden nefret edemez. Yapabileceğim tek şey özür dileyip ikinci bir şans istemek."

Suriye'deki geçmişi

Suriye'ye gittikten sonra üç yıl boyunca bir Hollanda vatandaşıyla evli kalan Begüm, 2019'da ülkedeki bir kampta dokuz aylık hamileyken bulunmuştu.

Bebeği doğumdan sonra zatürree nedeniyle hayatını kaybeden Begüm, daha önce iki bebeğinin daha öldüğünü açıklamıştı.

O dönem de basına konuşan Begüm, uluslararası koalisyonun DAEŞ'in elinde bulunan kentlere düzenlediği hava saldırılarını 2017'de Manchester kentinde 22 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan bombalı saldırıya benzetmiş ve Manchester saldırısının "intikam" olduğunu söylemişti.

İNGİLİZ BAKAN: BEGÜM'ÜN DOSYASININ DETAYLARINI GÖRSENİZ SİZ DE ONU VATANDAŞLIKTAN ATARDINIZ

Begüm dün de İngiltere'de ITV televizyonundaki Good Morning Britain programına Suriye'deki sığınmacı kampından katılmış ve doğrudan Başbakan Boris Johnson'a seslenerek "teröre karşı mücadelede nitelikli bir işe yarayabileceğini" söylemişti.

Aynı programa katılan İngiltere'nin eski İçişleri Bakanı (Şu an Sağlık Bakanı) Javid ise, "Vatandaşlıktan çıkarma kararımız doğruydu. Dosyanın detaylarına girmeyeceğim ama benim gördüğüm şeyleri görmediniz. Görseydiniz, siz de aynı kararı verirdiniz" demişti.

BEGÜM: TEK SUÇUM DAEŞ'E KATILACAK KADAR APTAL OLMAK

Begüm, "DAEŞ'in terör saldırılarını planlamasında kilit öneme sahip bir rol üstlenmediğini" ve mahkemeye çıkma imkanı bulursa masumiyetini kanıtlayabileceğini savunuyor.

BBC ile söyleşisinde "DAEŞ'e dönmektense ölmeyi tercih ederim" diyen Begüm, işlediği tek suçun "DAEŞ'e katılacak kadar aptal olmak" olduğunu öne sürüyor.