Organları ters doğmuştu! 1 günlük bebekten haber var

İstanbul’da yaşayan Abdülhamit ve Şule Kayaoğlu çiftinin 28 Aralık 2020 tarihinde Pendik Medipol Üniversitesi Hastanesinde oğulları Ali Mirza dünyaya geldi. Doğum sonrası kontrolleri yapılan Ali Mirza bebeğin, doğumsal bir hastalık olan Bochdalek hernisi yani karın içi organlarının göğüs kafesi içinde olduğu ortaya çıktı. Pendik Medipol Üniversitesi Hastanesi Çocuk Cerrahisi Bölümünden Op. Dr. Murat Kılıç tarafından değerlendirilen Ali Mirza bebek, henüz 1 günlükken yapılan ameliyat sonrası sağlığına kavuştu.

Organları olması gereken yere yerleştirildi

Op. Dr. Murat Kılıç, başarılı geçen operasyonu şöyle değerlendirdi: "Tıp dünyasında Bochdalek hernisi olarak da bilinen bu hastalıkta bağırsaklar, dalak ve akciğerler göğüs kafesi içinde bir arada bulunur. Bu durumda akciğerlerin gelişimi engellenir ve çoğu zaman teşhis koyulup ameliyat edilene kadar hastalar hayatını kaybedebilir. Yapılan tetkiklerin ardından hızlıca hastamızı ameliyat için hazırladık. 1 günlük bebeğimizi başarılı bir operasyonla bağırsaklarını akciğerlerinden ayırıp karın içine yerleştirdik. Ardından yeni doğan yoğun bakım ünitemizde takibe aldık. Takiplerinde sorunu olmaması üzerine Ali Mirza bebeği solunum cihazından ayırıp beslemeye başladık. Hastamızın takibinde her şey yolunda gitti ve hastamızı sağlıklı bir şekilde ailemize teslim ettik."

Ölüme kadar götürebilir

Bochdalek hernisi olarak bilinen hastalığın solunum kası olan diyaframın gelişmemesi sonucu oluştuğuna dikkat çeken Op. Dr. Kılıç, şu bilgileri verdi: "Diyaframla göğüs kafesi ile karın içi birbirinden ayrılır. Dolayısıyla diyafram gelişmeyince karın içi organlar göğüs kafesi içine yerleşir ve yeni doğan bebeklerin nefes almasına engel olur. Bu da hastalarda hayati risk oluşturur, hastanın hızlıca kötüleşip hayatını kaybetmesine neden olur. Yeni doğanlar genellikle birçok sürprizle dünyaya gelebilir. Bu yüzden her yeni doğan bebeğin mutlaka hekim tarafından muayene edilmesi ve kontrollerine mutlaka zamanında getirilmeleri önerilmektedir."