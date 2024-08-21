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Sağlık Organları 3 kişiye hayat oldu
Sağlık

Organları 3 kişiye hayat oldu

Yeniakit Publisher
2024-08-21 13:19:00 -
Organları 3 kişiye hayat oldu

Turgutlu Devlet Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen ve ailesinin rızasıyla 3 kişiye hayat veren organ bağışında katkıları bulunan sağlık personeline Manisa İl Sağlık Müdürü Dr. Erol Karaca tarafından teşekkür belgesi verildi.

Turgutlu Devlet Hastanesi, organ bağışı konusunda önemli bir adım atarak, 3. Basamak Yoğun Bakım Ünitesi'nde yaşam mücadelesi veren bir hastanın beyin ölümü gerçekleştiğinde, sağlık personelinin aileyi bilgilendirmesi ve ailenin olumlu karar vermesiyle organ nakli bölge koordinasyon merkeziyle iletişim kuruldu. Organ nakil bölge koordinatörlerinin gözetiminde gerçekleştirilen operasyon sonucunda alınan organlar 3 kişiye hayat verdi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Manisa İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Erol Karaca, "Organ bağışı, toplumsal dayanışmanın ve yardımlaşmanın en üst örneklerinden biridir. Bu hayati karar ile 3 hastamız adeta yeniden hayata döndü. Organ nakli bekleyen diğer hastalarımıza umut olma yolunda önemli bir adım atıldı." dedi.
Turgutlu Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mahmut Ali Osman Eryılmaz başta olmak üzere organ nakil sürecinde aktif rol üstlenen Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Hemşire Sakine Korkmaz, Uzm. Dr. Rahşan Bikez, Op. Dr. Ayşegül Hassan, Uzm. Dr. Lale Tolu ve Hemşire Saadet Pekuslu Sanar’a Manisa İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Erol Karaca tarafından teşekkür belgesi verildi.

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