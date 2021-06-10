Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'e yeni operasyon
Şanlıurfa'da, Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan Sedat Peker'in elebaşı olduğu iddia edilen organize suç örgütüne yönelik operasyonda Memleketçi Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Feridun Öncel gözaltına alındı. Öncel, sorgulanmak üzere İstanbul'a gönderildi.
Şanlıurfa'da, Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan Sedat Peker'in elebaşı olduğu iddia edilen organize suç örgütüne yönelik operasyonda Memleketçi Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı (MİSİAD) Feridun Öncel gözaltına alındı.
Öncel, sorgulanmak üzere İstanbul'a gönderildi.
Sedat Peker ve Feridun Öncel