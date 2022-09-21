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Aktüel Organize suç örgütlerine rahat yok!
Aktüel

Organize suç örgütlerine rahat yok!

Jandarma Genel Komutanlığı organize suç örgütlerinin korkulu rüyası olmaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-09-21 17:55:00 -
Organize suç örgütlerine rahat yok!

YENİ AKİT  ANKARA

Jandarma Genel Komutanlığı organize suç örgütlerinin korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Son olarak Jandarma Genel Komutanlığı resmi sosyal medya hesabı üzerinden İstanbul, Antalya, Diyarbakır ve Erzurum İl Jandarma Komutanlıkları tarafından icra edilen operasyona ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Yapılan paylaşımda, “İstanbul, Antalya, Diyarbakır ve Erzurum İl Jandarma Komutanlıklarımızca organize suç örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda; 61 kg. eroin 300 bin sentetik hap, 674 bin kök kenevir ve skunk bitkisi, 55 kg. kubar esrar ile çok sayıda suça konu malzeme ele geçirilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

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