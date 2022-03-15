Organize Suç Örgütleri ve Terörist Gruplar Arasındaki Bağlantıyı Ortaya Çıkarma Çalıştayı!

YENİ AKİT ANKARA

Polis Akademisi ile Avrupa Birliği Kolluk Kuvvetleri Eğitim Ajansı (CEPOL) arasında imzalanan “Teknik İşbirliği Planı” ile “Terörle Mücadelede Bilgi Değişimi ve Ceza Adaleti Uygulamaları Projesi (CT INFLOW Project)” kapsamında 15-17 Mart 2022 tarihleri arasında İstanbul’da “Organize Suç Örgütleri ve Terörist Gruplar Arasındaki Bağlantıyı Ortaya Çıkarma” konulu çalıştayın açılışı gerçekleştirildi. Söz konusu çalıştaya; Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, CEPOL Uluslararası İşbirliği Birimi Direktör Yardımcısı Dr. Gabor Kemeny, AB Delegasyonu Thomas Krampera, Polis Akademisi Başkan Yardımcısı 1. Sınıf Emniyet Müdürü Doç. Dr. Ufuk Ayhan, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürü Prof. Dr. Orçun İmga, İstihbarat Başkan Yardımcısı 1. Sınıf Emniyet Müdürü Faruk Aydın, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Demirden, Akademisyenler ve Emniyet Müdürleri ile Avrupa Birliği Kolluk Kuvvetleri Eğitim Ajansı (CEPOL)’ndan toplamda 25 temsilci katılım sağladı. Çalıştay, Organize Suçlar ve Terörizm Arasındaki Bağlantı Kavramı, Türkiye ve Avrupa’da Terörizm ve Organize Suç, Yabancı Terörist Savaşçılar Meselesi; Ülkesine Geri Gönderilenler ya da Yeniden Göreve Başlayanlar, Organize Suç ve Terörizm Arasındaki Bağlantılarla Karşı Mücadelede Belirli Sorunlar, Fransa ve Belçika’da 2015 Yılında Gerçekleştirilen Terör Saldırılarının Failleri ve Organize Suçlar Arasındaki Bağlantılar konulu oturumlarla 3 gün boyunca devam edecektir.