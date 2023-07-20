Organik diş macunu tarifi! Püf noktasıyla Ağız ve diş sağlığı: Kökten çözüm bulabilirsiniz!

Birçok bilinen diş macunu markası, aşağıdaki zararlı veya hatta toksik bileşenler içerir: Triklosan, bir böcek ilacı ve hormon bozucudur. Sodyum lauril sülfat (SLS) birçok insan için kanser yaralarına neden olur. Çocuklarda DEHB ve hiperaktivite ile bağlantılı renklendirme için kullanılan yapay boyalar. Diş macununun mavi olmasına hiç gerek yok.

Florür; toksindir ve yutulmamalıdır, diş macununu bile beyazlatmayı aslında beceremez.

Titanyum Dioksit: Diş macununun beyaz olmasını sağlamak için eklenir. Verilerin çoğu, güvenli olduğunu ve cilt tarafından emilmediğini göstermekle beraber henüz oral dokular tarafından emilimini ölçmek için yapılan bir çalışma bulunmamaktadır. Diş macunlarını güvenli yerlerden almalısınız. Aksi taktirde unutmayın, macununuza eklenme sebebi sadece macunu beyazlatmak, sizin sağlığınıza hiç bir olumlu etkisi yok!! Öyleyse niçin ağzımıza titanyum dioksit alalım?

Emayeyi bile aşındıracak oranda yüksek aşındırıcı bileşenler: dişlerimizi ve diş etlerinizi de aşındırıyorlar ve sanılanın aksine daha kolay dişleriniz çürüyebiliyor. Diş macunu sadece biraz aşındırıcı olmalı sadece.

Organik diş macununuzu nasıl yaparsınız?

Market raflarında organik olmayan macunların fiyatları bile tavan yapmışken kullananlar organik diş macunların fiyatlarının el yaktığını bilirler. Peki bu fiyat farkına rağmen niçin organik diş macunu kullanmakta ısrar ediyorlar biliyor musunuz çünkü sıradan bir diş macununda dişleri temizleyip, beyazlık vermesinin, diş çürüğüne karşı koruma oluşturmasının, nefesinizi temizlemesinin ve tartar oluşumunu azaltmasının yanı sıra tüm bu saydıklarımızı aslında genel sağlığımızı düşünmeksizin yapmasıdır. Evet kullandığınızda dişlerinize vadettiği pek çok şeyi yerine getirir ama hoyratça yapar bunu ve genel sağlığınız riske girer.

Şimdi sizlerle Diş Doktoru Mr.Druhenne'in Ask The Dendist isimli web sitesinde yer alan organik diş macunu reçetesinden tarifler vereceğiz.

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Hindistancevizi Yağı

Hindistancevizi yağı bağırsaklarınızdaki faydalı bakteri florasının artmasına yardımcı olurken ağızda oluşabilecek kandidayı da önlemektedir. Sadece ağzımızla sınırlı değil faydaları zaten ağzınıza aldığınızda bağırsaklarınız da bu mucizeden nasibini alacaktır (unutmayın bağırsaklar ağızda başlar!). Hindistan cevizi yağının, diş çürüğüne neden olan bakterileri azaltmaya yardımcı olabileceğine dair sınırlı kanıt olmasına rağmen binlerce yıldır ayurvedic tedavilerde kullanıldığını da unutmamalıyız.

Karbonat

Ağzımızın alkali seviyesi için kabartma tozu. Yediğimiz besinler sayesinde dişlerimiz ve ağzımız sürekli yüksek asitli bir ortamdır. Bu asitlerin sebze ve suyla nötralize edilmesi, doğru bakterileri teşvik etmek ve diş emayesini çürümekten korumak için ağzımızın uygun pH seviyesinde olması çok önemlidir. Karbonat pH 9 ila 11 (alkali) değerine sahiptir, bu nedenle dişleri aşındırıcı olmamasına karşın asitleri nötralize etmeye yardımcı olur.

Adaçayı ile ağız sağlığınızı koruyun

1 çay kaşığı tuz,

2 çay kaşığı karbonat,

1 yemek kaşığı portakal kabuğu,

2 çay kaşığı adaçayı ve.

Birkaç damla uçucu nane yağını karıştırın.

Bu karışıma çok az bir su ilave edip macun kıvamına getirin. Diş macununuz hazır!

Doğal diş macunu Yapımı Maranki

• Misvak, propolis ve çay ağacı; ağız ve diş sağlığının korunmasında etkilidir. • Çürüklere karşı maksimum koruma sağlar diyor.

Evde diş macunu yoksa

Karbonat ve tuzu karıştırıp, diş fırçanızı ıslatıp bu karışıma batırın. Dişlerinizi nazikçe bu karışımla fırçalayın. Ardından ağzınızı suyla çalkalayıp tükürün.

Kakao Tozu

İster inanın ister inanmayın evde yapabileceğiniz en ideal organik diş macunu çikolatalı diş macunudur, çünkü kakao çekirdeğindeki bileşikler remineralizasyonu* florürden daha iyi teşvik eder (ve tabii ki çok daha güvenli). Kakao zerrelerinin tane boyutuna bağlı olarak, dişlerimizdeki biyofilmi parçalamak için en güvenilir aşındırıcıdır - tıpkı öğütülmüş ceviz kabuklarının mücevherleri cilalamak için kullanılması gibi!

Doğal diş macunu Yapımı İbrahim Saraçoğlu

Evde Diş Macunu Yapımı: Doğal ve Sağlıklı Tarif

Hindistan Cevizi Yağlı Doğal Diş Macunu

Evde kolayca yapılabilecek sağlıklı, doğal diş macunu yapımı ve tarifi:

Malzemeler:

4 kaşık soğuk preslenmiş doğal Hindistan cevizi yağı

1/2 (yarım) çay kaşığı kakao tozu

2 kapsül spor tabanlı probiyotik

1/2 (yarım) çay kaşığı E vitamini yağı

4 kaşık Bentonit kili

1-1/2 (yarım) çay kaşığı zencefil tozu

1/2 (yarım) çay kaşığı tarçın

2 kapsül FOS probiyotikler

2 kaşık Ksilitol

4 kaşık filtrelenmiş veya distile su

1/2 (yarım) çay kaşığı Kabartma tozu

Hazırlanışı:

Hindistan cevizi yağını eriyene kadar (1 – 2 dk) kısık ateşte ısıtın. Zencefil, kabartma tozu, tarçın, bentonit kili, FOS, kakao, probiyotik ve ksilitollü bir mutfak robotuna ekleyin. Tüm tozlar karışana kadar (10 – 15 saniye) karıştırın. Tozların yerleşmesi için 1 – 2 dakika bekleyin. 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağını dökün ve 10 – 15 dakika karıştırın. Tüm tozun birleştiğinden emin olmalısınız. Ardından kalan Hindistan cevizi yağını ve E vitaminin ekleyin. Karşımı 10 – 15 saniye karıştırın. Karışım akıcı olacaktır. Pürüzsüz ve kremsi bir doku oluşana kadar karıştırın. Karıştırıcı çalışır durumda iken yavaşça suyu ekleyin. Karışımı en az 30 saniye karıştırın. Yeniden doldurulabilir ve toksik olmayan bir tüpe karışımı koyun.

Uyarı: Diş macunun yarısını daha sonra kullanmak için buzdolabından diğer yarısını ise oda sıcaklığından saklayın. Macunu 1 hafta 10 gün içinde bitirin. En iyi ağız bakımı için günde 2 defa, bir çay kaşığı macun ile dişlerinizi fırçalayın.

Ev Yapımı Probiyotik Diş Macunu Nasıl Yapılır? Tarif 2.

Bu tarif, kakao tozuyla hazırlanıyor bu yüzden çikolatayı seven herkes için mükemmeldir. Kakao daha önce de belirttiğimiz gibi, kakao uçları, çökmekte olan bir çikolata aroması sağlamanın yanı sıra, oyukların doğal iyileşmesini destekleyen bileşikler içerir. Prebiyotiklerin ve probiyotiklerin eklenmesi, oral mikrobiyomun dengelenmesine yardımcı olarak yeni boşlukların gelişmemesini sağlar. İşte nasıl yapılır:

Hazırlık Süresi: 10 dakika Miktar: 4 kişilik bir aile için 5-7 gün (günde iki kez kullanılmak üzere)

Organik Diş Macunu Malzemeleri

4 yemek kaşığı soğuk preslenmiş Organik Hindistan Cevizi Yağı

4 yemek kaşığı Beyaz Gıda Kili

1/2 tatlı kaşığı karbonat

2 yemek kaşığı Xylitol

2 kapsül Probiyotik (Fruktooligosakkaritler)

2 kapsül Spor Tabanlı Probiyotik (Megaspore veya Prescript Assist)

1/2 tatlı kaşığı Kakao Tozu

1,5 tatlı kaşığı Zencefil Tozu

1/2 tatlı kaşığı tarçın

1/2 tatlı kaşığı E Vitamini Yağı

4 yemek kaşığı distile veya filtrelenmiş su

Talimatlar

Küçük bir tencerede hindistan cevizi yağını eriyene kadar düşük ateşte ısıtın, yaklaşık 1-2 dakika.

Bir mutfak robotuna beyaz kili, karbonatı, (Xylitol) ksilitolü, brobiyotik, kakao, zencefil ve tarçını ekleyerek 10-15 saniye karıştırın, böylece tüm tozlar eşit bir şekilde birleşmiş olurlar, kapağı açmadan önce karıştırıcının kapağına ve yanlarına hafifçe vurun ki saçılmış tozlar dibe dökülsünler. Kapağı açmadan önce 5 dakika bekleyin ki gerçekten tüm tozlar dibe çökebilsinler, ardından bir çorba kaşığı hindistan cevizi yağı bu toz karışımın üzerine dökün. 10-15 saniye makineyi çalıştırarak karıştırın; Karışım ufalanacaktır. Tahta bir kaşıkla (bir çubuk veya küçük bir spatula da işe yarar) tüm tozu yağla birleştirdiğinizden emin olacak kadar karıştırın. E vitaminini ve kalan hindistan cevizi yağını ekleyin ve 10 - 15 saniye daha karıştırın. Bu noktada, karışım daha akışkan olacaktır. Yine, tüm tozun dahil edildiğinden emin olmak için tahta kaşık ucunu karıştırıcının kenarı boyunca gezdirin. Pürüzsüz ve kremsi bir doku oluşturmak için gerekirse tekrar karıştırın Karıştırıcı çalışırken, 4 yemek kaşığı suyu yavaşça ekleyin ve en az 30 saniye daha karıştırın. Artık steril, kapaklı bir cam kaba alabilirsiniz.

Organik Diş Macununuzu Depolama ve Kullanım İpuçları

Temiz bir kaşık ile diş macununu kaptan alarak diş fırçanıza uygulayın. Hazırladığınız miktarın yarısını oda sıcaklığında saklayın ve 7-10 gün içinde bitirmeniz uygundur. Gerisini daha sonra kullanmak üzere buzdolabında saklayın. Alternatif olarak, tekrar doldurulabilir bir sıkma tüpünü diş macunuyla doldurun ve en iyi oral hijyen için günde iki kez bir çay kaşığı miktarında diş fırçanıza uygulayarak dişlerinizi fırçalayın. Buzdolabında uzun süre tazelik için saklayın.