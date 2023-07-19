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Kadın - Aile İbrahim Saraçoğlu 12 cm boy uzatan kür tarifi! Koşullar yerine getirilirse sonuca inanamayacaksınız! Boy gösterecek
Kadın - Aile

İbrahim Saraçoğlu 12 cm boy uzatan kür tarifi! Koşullar yerine getirilirse sonuca inanamayacaksınız! Boy gösterecek

Yeniakit Publisher
2023-07-19 22:23:00 - 2023-07-19 23:02:31
İbrahim Saraçoğlu 12 cm boy uzatan kür tarifi! Koşullar yerine getirilirse sonuca inanamayacaksınız! Boy gösterecek

Verdiği bitkisel önerilerle bizleri sağlıklı bir yaşama davet eden İbrahim Saraçoğlu’dan 12 cm boy uzatan kür tarifi ile karşınızdayız. “Sigarayı nasıl bırakırız?”, “Hamile kalmak için ne yapmalıyım?” gibi çözümü zor sorunlara yaklaşımı ve önerileri ile mucizeyi ayağımıza getiren İbrahim Saraçoğlu’dan yine birçok kişinin şikayetçi olduğu boy kısalığına çözüm olabilecek muhteşem bir kür daha geldi. Kadın ya da erkeğin kendini kısa hissetmesi ve daha uzun olmak için çeşitli yollara başvurduğu bilinen bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor. Genelde topuklu ayakkabı dışında hiç bir şekilde uzamayan boy için, İbrahim Saraçoğlu tarafından verilen 12 cm boy uzatan kür yazımızın devamında bulabilirsiniz. yeteri kadar kullanılırsa derhal yarar sağlar.

İbrahim Saraçoğlu 12 cm boy uzatan kür tarifi

Torik
Palamut
Uskumru
Kefal

İbrahim Saraçoğlu, “yukarıdaki listede yer alan balık türlerinden birisinden haftada en az 3 kez 200-250 gram buğulama veya ızgara olarak tüketmelisiniz.” diyor ve ekliyor; “Torik, palamut, uskumru, kefal balıklarının sırt kısmında bulunan siyah etli kısım boy uzatma için etkili olan kısımdır.”

12 cm boy uzatan kür ne kadar uygulanmalıdır?

Saraçoğlu, boy uzatma kürünün 6 ay ile 2 yıl arasında uygulanması gerektiğini ve 12 ile 22 yaş arasındakiler için etkili olduğunu belirtiyor.


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