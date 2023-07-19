İbrahim Saraçoğlu 12 cm boy uzatan kür tarifi! Koşullar yerine getirilirse sonuca inanamayacaksınız! Boy gösterecek

İbrahim Saraçoğlu 12 cm boy uzatan kür tarifi

Torik

Palamut

Uskumru

Kefal

İbrahim Saraçoğlu, “yukarıdaki listede yer alan balık türlerinden birisinden haftada en az 3 kez 200-250 gram buğulama veya ızgara olarak tüketmelisiniz.” diyor ve ekliyor; “Torik, palamut, uskumru, kefal balıklarının sırt kısmında bulunan siyah etli kısım boy uzatma için etkili olan kısımdır.”

12 cm boy uzatan kür ne kadar uygulanmalıdır?

Saraçoğlu, boy uzatma kürünün 6 ay ile 2 yıl arasında uygulanması gerektiğini ve 12 ile 22 yaş arasındakiler için etkili olduğunu belirtiyor.



İlginizi çekebilir→ Kahveyi su ile karıştırıp saçınıza sürün: Evde yapılabilen pratik, meğerse en doğal yöntemi bu! Hemen alıp deneyin→ TIKLAYINIZ

ÖNE ÇIKAN VİDEO