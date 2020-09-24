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Gündem Organ ve doku nakli öncüsü Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu vefat etti
Gündem

Organ ve doku nakli öncüsü Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu vefat etti

Akdeniz Üniversitesi kurucu rektörü Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu 82 yaşında tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Yeniakit Publisher
2020-09-24 02:56:00 -
Organ ve doku nakli öncüsü Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu vefat etti

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde bir süredir kanser tedavisi gören Karpuzoğlu, 82 yaşında öldü. Ülkemizde ilk organ ve doku nakli uygulamalarının öncülerinden olan Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu, 31 Kasım 1991'de Akdeniz Üniversitesindeki Organ Nakli bölümünün de kurucusu olmuş ve ilk organ naklini yapmıştı.

Akdeniz Üniversitesinde halen Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu'nun ismini taşıyan Organ Nakli Enstitüsü hizmet veriyor.

Karpuzoğlu'nun vefat haberi tıp camiasını yasa boğdu

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