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Ordulu böcükler Türkiye birincisi oldu

Ordu’nun Ünye ilçesi Anadolu Lisesi öğrencileri Türkiye genelinde gerçekleştirilen Havalı Silahlar ve Atıcılık Müsabakalarında Ordu’ya Türkiye birinciliğini getirdi.

25 Mart 2019 Pazartesi 16:09
Ordulu böcükler Türkiye birincisi oldu

Ordu’nun Ünye ilçesi Anadolu Lisesi öğrencileri Türkiye genelinde gerçekleştirilen Havalı Silahlar ve Atıcılık Müsabakalarında Ordu’ya Türkiye birinciliğini getirdi.


Mersin’in Erdemli ilçesinde düzenlenen okullar arası Türkiye şampiyonasına katılan Ünye Anadolu Lisesi gençler kategorisinde seçilen öğrenciler, 3 kişilik kız tüfek ve 3 kişilik kız tabanca takımında Ordu’ya birincilik kazandırdı.



"Onlar benim böcüklerim"


Öğrencilerine 4 yıldır havalı silahlar ve atıcılık eğitimi veren ve Böcük Grubu adını koyan Okulun Beden Eğitim Öğretmeni Muharrem Kılıçarslan, "Okulumuzda yaklaşık olarak 4 yıldır atıcılıkla ilgileniyoruz. Toplamda 20 öğrencimiz ile birlikte atıcılık sporu yapmaktayız. Tabii çocuklarımızı bu yarışmalara hazırlarken zor bir süreçten geçiyoruz. Biz bu sene tüfek branşında kız ve erkek, tabanca branşında ise yine kız ve erkek il genelinde takım olarak gençlerde birincilik yakaladık. Erkek tüfek takımımız Türkiye baraj puanını geçemediği için onlarla beraber Mersin’de yapılan Türkiye şampiyonasına katılamadık. Diğer üç takımımız Türkiye şampiyonasına katılma barajını geçtiler ve 20, 21 Mart tarihlerinde Mersin’de gerçekleştirilen yarışmalarda Türkiye şampiyonasına birinciliği aldılar. Üç kişilik takımımız olan kızlarımız tüfekte toplam puanlarıyla Türkiye birincisi oldular, aynı şekilde tabanca atışı yapan kızlarımızda toplam aldıkları puanlarla diğer okulları geçerek Türkiye birincisi oldular" dedi.


Ordu’ya genç kızlarda birinciliği getiren öğrenciler ise şöyle: Kız tabanca takımında Dilara Günay, Yonca Midilli, Melisa Gümüş;kız tüfek takımında ise Sıla Güneş, Merve Yılmazer ve Duygu Bal.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 16:09
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