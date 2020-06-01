Ordu'da uyuşturucu operasyonu
- Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı
ORDU (AA) - Ordu'nun Altınordu ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 8 şüpheliden 4’ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.