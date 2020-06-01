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Aktüel

Ordu'da uyuşturucu operasyonu

- Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-01 20:07:12 -
Ordu'da uyuşturucu operasyonu

ORDU (AA) - Ordu'nun Altınordu ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 8 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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