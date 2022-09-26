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Gündem Ordu'da terör operasyonu! 14 kişi gözaltına alındı
Gündem

Ordu'da terör operasyonu! 14 kişi gözaltına alındı

Ordu'da, terör örgütleriyle iltisaklı olduğu tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-09-26 17:32:00 -
Ordu'da terör operasyonu! 14 kişi gözaltına alındı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 2022'nin 9 aylık döneminde, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde terör olaylarının önlenmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 5 PKK/YPG, 2 DEAŞ ve 7 FETÖ terör örgütleriyle iltisaklı olduğu değerlendirilen toplam 14 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 7'si adli işlemlerinin tamamlanmasına müteakip ceza infaz kurumlarına, bir şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi, 6 şüpheli hakkında adli işlem süreci devam ediyor.

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