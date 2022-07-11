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Aktüel Ordu'da silahlı kavga: 2 yaralı
Aktüel

Ordu'da silahlı kavga: 2 yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-11 00:35:00 -
Ordu'da silahlı kavga: 2 yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bakkal işleten İ.Y. ile aynı binada kiracı olan Z.A. (40) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.Y. üzerinde bulunan tabancayla Z.A'ya ateş etti.

Açılan ateş sonucu Z.A. ile karşı binanın balkonunda bulunan N.Ç. (48) ağır yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli İ.Y. ise Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

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