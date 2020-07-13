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Aktüel

Ordu'da otomobil kaldırımdaki yayalara çarptı: 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-07-13 18:34:51 -
Ordu'da otomobil kaldırımdaki yayalara çarptı: 3 yaralı

ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde, otomobilin kaldırımdaki yayalara çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Liseler Mahallesi'nde, S.Ö. yönetimindeki 52 LE 652 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yapan bir otomobile, ardından kaldırımda yürüyen Emre Alkış, Şükriye Güneş Fidan ve İlknur Adalı'ya çarptı.

Yaralanan Alkış, Fidan ve Adalı, 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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