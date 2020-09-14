Ordu'da kumar oynayan 19 kişiye 60 bin 420 lira ceza

ORDU (AA) - Ordu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan 19 kişiye 60 bin 420 lira ceza verildi.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Twitter hesabından Kovid-19 tedbirleri kapsamında kumar oynayan kişilere kesilen cezalarla ilgili paylaşımda bulundu.

Sonel, "19 kişi bir araya gelip pandemiye rağmen hem de kumar oynarlarsa biz de hiç gözlerinin yaşına bakmayız. Kişi başı 3 bin 180 liradan toplamda 60 bin 420 lira ceza verdik. Kovid-19 ile oyun olmaz." ifadelerine yer verdi.