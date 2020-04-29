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Aktüel

Ordu'da karantinadaki çocuğa doğum günü sürpriz

2020-04-29 11:57:52 -
Ordu'da karantinadaki çocuğa doğum günü sürpriz

ORDU (AA) - Ordu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Azerbaycan'dan getirilen ve ailesiyle gözlem altında tutulan çocuğa doğum günü sürprizi yapıldı.

Azerbaycan'dan hava yoluyla kente gelen 181 Türk vatandaşının, Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Yerleşkesi Lebibe Ergin Karlıbel Öğrenci Yurdu'ndaki karantinası sürüyor.

Ailesiyle yurtta kalan Yusuf Güzel'in büyükannesi, Vali Seddar Yavuz'a torununun doğum günü olduğuna yönelik mesaj attı.

Vali Yavuz'un durumu görevlilere bildirmesi üzerine Türk Kızılay ve yemek şirketi çalışanları, 6. yaş günü olan Yusuf için doğum günü sürprizi hazırladı.

Yusuf'un ailesiyle kaldığı odanın kapısına yaş pastayla gelen görevliler, kendisine mutlu yıllar diledi.

Pastanın üzerindeki mumları üfleyen Yusuf'a oyuncak da hediye edildi.

Güzel ailesi, emeği geçenlere teşekkür etti.

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