  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ordu’da gelinini vuran kayınpeder kendi başına da ateş etti
Aktüel

Ordu’da gelinini vuran kayınpeder kendi başına da ateş etti

Yaralı gelin ve kayınpeder hastanede tedavi altında

Yeniakit Publisher
2020-11-29 17:28:38 -
Ordu’da gelinini vuran kayınpeder kendi başına da ateş etti

ORDU (AA) - Ordu’nun Fatsa ilçesinde tartıştığı gelinini tabancayla vuran kayınpeder, kendisini de başından yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Ayazlı Mahallesinde meydana gelen olayda, Mustafa B. (65), gelini Hülya B. (32) tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa B. üzerindeki tabancayla gelinine ateş ettikten sonra kendi kafasına da ateş etti.

Silah seslerini duyan komşuları polis ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.

112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alınan yaralı gelin ve kayınpederin hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yeni tedbirler yolda... 7 gün sokak kısıtlaması!
Gündem

Yeni tedbirler yolda... 7 gün sokak kısıtlaması!

Türkiye'de son günlerde artan koronavirüs vakaları sonrası Bilim Kurulu harekete geçti. Bu kapsamda hafta sonu için 20.00 ila 10.00’da uygul..
Muhsin Fahrizade olayında ortalık toz duman! Füzeleri her an ateşleyebilirler... AP vurulacak şehri bile açıkladı
Dünya

Muhsin Fahrizade olayında ortalık toz duman! Füzeleri her an ateşleyebilirler... AP vurulacak şehri bile açıkladı

İran'da nükleer programın başındaki Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesinin ardından dini lider Hamaney'e yakınlığıyla bilinen Kayhan gazetesin..
BDP dağa kaçırdı, o teslim oldu! Kadın terörist, yaşadığı istismar ve daha bir çok skandalı anlattı
Gündem

BDP dağa kaçırdı, o teslim oldu! Kadın terörist, yaşadığı istismar ve daha bir çok skandalı anlattı

Bundan 7 yıl önce BDP tarafından kandırılarak dağa kaçırılan Zozan kod adlı kadın terörist, PKK elebaşlarından Duran Kalkan'ın kendisine tec..
Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay