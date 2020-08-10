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Ekonomi

Ordu’da fındık işçisi de üreticiler de memnun

Ordu'da bahçe sahiplerine işçi, işçilerin de bahçe işi bulmasına yardım eden “Fındık Dalda Aklın İşçide Kalmasın Projesi” bahçe sahipleri ile işçileri memnun etti.

Yeniakit Publisher
2020-08-10 12:23:00 -
Ordu’da fındık işçisi de üreticiler de memnun

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez uygulanan ve fındık işçileri ile üreticileri buluşturan “Fındık Dalda Aklın İşçide Kalmasın Projesi”, bahçe sahipleri ile işçileri memnun etti. Proje ile bahçe sahiplerine işçi, işçilerin de bahçe işi bulmasına yardım edilirken, ilk defa uygulanan proje kapsamında yeni sezon fındık hasadı başladı.

Proje Koordinatörü Asım Suyabatmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’in vizyonel bakış açısı ile tarımda farkındalık oluşturmaya devam ettiklerini söyledi.

Suyabatmaz, “Fındık üreticileri ve işçileri buluşturduğumuz projemiz şu an istediğimiz şekilde ilerliyor. Hayata geçirdiğimiz proje sayesinde ilimizde istihdam başta olmak üzere birçok alanda vatandaşlarımıza katkı sağladık. Proje sayesinde bahçe sahipleri darda kalmadı, fındık işçileri işsiz bırakılmadı. İl dışına çıkan milyonlarca lira, bu proje sayesinde ilimizde kaldı” dedi. Öte yandan; fındık üreticisi Samet Berkant Turan bu yıl mahsulün bereketli olduğunu dile getirdi.

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