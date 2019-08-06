Ordu’da fındık hasadı 3 ülkenin tarım bakanının katılımıyla başladı

Yaklaşık 4 milyon fındık üreticisinin sabırsızlıkla beklediği fındık hasadı, 3 ülkenin tarım bakanının katılımıyla düzenlenen törenle başladı.

Ordu’nun sahil kesimlerinde fındık hasadı düzenlenen törenle başladı. Ulubey ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi’nde düsenlenen törene Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Azerbaycan Tarım Bakanı İmam Karimov ve Gürcistan Çevre Koruma ve Tarım Bakanı Levan Davitashvili katıldı.

Programda konuşma yapan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli ile yapılan görüşmeler neticesinde fındık üreticisinin alın teri olan fındığın fiyatının erkenden açıklandığını ve fındık emekçilerinin çabalarının hak ettiği yere getirildiğini söyledi.

“Ordu’ya 10 yılda 2,6 milyar TL alan bazlı destek”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, fındığa desteklerinin artarak devam edeceğini belirterek, “Karadeniz’in mavi boncuğu Ordu’da olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sizlere Cumhurbaşkanımızın selamını getirdik. Biriniz bin olsun hasadınız bol olsun. Dünyada fındık denince akla Türkiye, ülkemizde de Karadeniz Bölgesi geliyor. Fındık Karadeniz’in baba ocağı demek. 2009 yılından itibaren Ordu’ya 2,6 milyar TL alan bazlı destek ödemesi yapıldı. Ben Tarım Bakanı olarak fındığın arkasındayım. Fındığı daha değerli hale getirmek için uluslararası anlamda adımlar atıyoruz. Gürcistan ve Azerbaycan ile omuz omuza fındığı hep birlikte pazarlayarak, üreticinin alın terinin hakkını vereceğiz” diye konuştu.

“Fındık sanayisindeki gelişim bizi sevindiriyor”

Bakan Pakdemirli, fındığın hak ettiği değerini bulması için, sanayi ürününe dönüştürülmesi gerektiğini belirterek, “Fındık sanayisindeki gelişim bizi sevindiriyor ama bu durum bizim için yeterli değil. Fındığın hakkettiği değeri bulması için, fındığı salt olarak üretmek değil, sanayi ürününe dönüştürmemiz gerekiyor. Bu alanda ne kadar çok üreticimiz olursa, fındığın geleceği de o kadar sigorta altına alınmış olur. Bu sebeple, yerli ve milli gıda olan fındık sanayisinin gelişmesi için her türlü adımı atacağız” şeklinde konuştu.

“Birlikte olursak fındıktan daha fazla gelir elde ederiz”

Azerbaycan Tarım Bakanı İmam Karimov ise, şunları söyledi:

“Fındıkta söz sahibi 3 ülkenin bugün burada önemli bir deklarasyonuna imza attıklarını hatırlatarak, şunları söyledi, “Bugün burada fındık üreticisinin bayramını kutluyoruz. Türkiye ve Azerbaycan ülkeleri sıkı bağları bir millet iki devlettir. Türkiye’nin iyi günü Azerbaycan’ın iyi günü, Türkiye’nin kötü günü Azerbaycan’ın kötü günüdür. İşte biz böyle birbirine bağlı iki devletiz. Ordu’daki bugün bu hasat şenliği sadece Türkiye’yi değil, Azerbaycan ve Gürcistan’ı da ilgilendiriyor. Gelecek adına alacağımız kararlar fındık üreticilerimizin gelecek adına daha fazla gelir elde etmelerine olanak sağlayacaktır. Dünya fındık üretiminin yüzde 75’ini yapan 3 ülke bu sektörden elde ettiği geliri daha da yukarıya çıkartabilir. Bunun için işbirliği çok önemli. Bugün burada yaptığımız iş birliği inanıyorum ki devam ettiği sürece hem üreticilerimiz hem de ülkelere giren döviz o kadar yüksek olacaktır.”

“Yapılacak işbirliğinden üreticilerimiz karlı çıkacak”

Gürcistan Çevre Koruma ve Tarım Bakanı Levan Davitashvili de, Ordu’da 3 ülkenin attığı işbirliğinin devam edeceğini söyleyerek, “Fındık toplamak artık büyük şenliğe dönüşecek. Burada olmak gurur verici. Bu işbirliği devam edecek. İnanıyorum 3 ülke dünya pazarında yerini alacak. Artık Ordu’da üreticiler daha rahat üretim yapacak, fındık fiyatı daha yüksek tutulacak. Yapılacak işbirliğinden üreticilerimiz karlı çıkacak” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından 3 ülkenin tarım bakanları ve protokol mensupları fındık bahçesinde fındık toplayarak temsili fındık hasat sezonunu başlattı. Ulubey ilçesi Güzelyurt Mahallesi’nde gerçekleştirilen programa, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Azerbaycan Tarım Bakanı İmam Karimov ve Gürcistan Çevre Koruma ve Tarım Bakanı Levan Davitashvili, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ordu milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.