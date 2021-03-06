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Aktüel Ordu'da feci kaza: Yaralılar var
Aktüel

Ordu'da feci kaza: Yaralılar var

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden biri bebek 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-06 16:14:00 -
Ordu'da feci kaza: Yaralılar var

Sultan İşyar (39) yönetimindeki 53 AV 312 plakalı kamyonet, Akçay mevkisinde sürücüsü henüz belirlenemeyen 52 ABY 814 plakalı kamyonla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kamyonette bulunan 1 yaşındaki Baran Ali İşyar yola fırladı.

Kazada bebeğin yanı sıra yaralanan sürücü ile eşi Hatice İşyar (27), 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan anne ve oğlunun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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