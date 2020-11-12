Ordu'da farklı tarihlerde 8 kişiyi öldürdüğü iddia edilen sanık yargılanıyor

ORDU (AA) - Ordu'da farklı tarihlerde 8 cinayet işlediği ve gasp yaptığı öne sürülen sanığın, 2 kişinin öldürülmesine ilişkin yargılandığı iki ayrı davanın görülmesine devam edildi.

Akkuş ilçesinde 2018 yılında "yağma, hırsızlık ve kasten öldürme" suçlarını işlediği iddia edilen ve Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Mehmet Ali Ç'nin, aynı ilçeye bağlı Çamlıca Mahallesi'nde Hasan Bayram'ın öldürülmesine ilişkin yargılandığı davanın duruşması yapıldı.

Sanığın "hırsızlık ve kasten öldürme" suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşması, Ünye Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleştirildi.

Duruşmada, sanıkla Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kuruldu.

Sanık Mehmet Ali Ç, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirterek, söz konusu kişiyi öldürmediğini ileri sürdü.

Sanığın, bir diğer duruşmada ise Akkuş ilçesi Ormancık Mahallesi'nde Dursun Kurt'un öldürülmesiyle ilgili "yangın çıkartmak suretiyle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme" suçlamasıyla yargılanmasına devam edildi.

Söz verilen Mehmet Ali Ç, Dursun Kurt'un teyzesinin eşi olduğunu anlatarak, "İnsan eniştesini öldürür mü? Adam öldürmek insanlık dışı bir şey. Ölen kişilerle ilgili sorumlu olmadığım halde aleyhime deliller toplanarak dosyalar hazırlandı. Yanlı bir şekilde işlem yapılmıştır." şeklinde savunma yaptı.

Sanık, suçsuz olduğunu iddia ederek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, her iki dosyadaki eksik hususların giderilmesini kararlaştırıp duruşmaları erteledi.

- Olay

Akkuş ilçesi Çamalan Mahallesi'nde 9 Ağustos 2018'de bir evden gasp yapıldığı ihbarı üzerine güvenlik güçlerinin koordineli çalışmasıyla gözaltına alınan Mehmet Ali Ç, "yağma, hırsızlık ve kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Olayla bağlantılı oldukları iddia edilen ve Mehmet Ali Ç'nin evinde yakalanan Y.F.G. ve F.A. ise hakimlikçe serbest bırakılmış, Samsun'da şarküteri işleten ortağı M.T. de tutuklanmıştı.

Ünye Cumhuriyet Başsavcılığınca, Mehmet Ali Ç. hakkında 8 kişiyi farklı tarihlerde öldürdüğü iddiasıyla 5, gasp olaylarıyla ilgili de bir olmak üzere 6 dosya hazırlanmıştı.