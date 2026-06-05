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Yerel Ordu'da dolmuş şoföründen kahramanlık! Kalp krizi geçirirken yolcuların canını kurtardı!
Yerel

Ordu'da dolmuş şoföründen kahramanlık! Kalp krizi geçirirken yolcuların canını kurtardı!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Ordu'da dolmuş şoföründen kahramanlık! Kalp krizi geçirirken yolcuların canını kurtardı!

Ordu'nun Ulubey ilçesinde, insanlığın ölmediğini gösteren ve yürekleri burkan fedakarca bir olay yaşandı. Yolcu dolu dolmuşuyla seyir halindeyken bir anda kalp krizi geçiren 38 yaşındaki dolmuş şoförü Cantürk Topal, kendi canının derdine düşmek yerine direksiyon başındaki son anlarında yolcularının hayatını kurtarmak için adeta zamana karşı yarıştı. Bilincini kaybetmeden hemen önce aracı kontrollü bir şekilde bariyerlere çarparak durdurmayı başaran kahraman şoför, büyük bir facianın önüne geçti.

Ordu'nun Ulubey ilçesinde seyir halindeyken kalp krizi geçiren dolmuş şoförü aracı bariyerlere çarparak durdurdu. Hastaneye kaldırılan şoför hayatını kaybetti, yolcular yara almadan kurtuldu.

Olay, ilçenin Çatallı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, duraktan yolcuları aldıktan sonra Ordu istikametine seyreden 52 M 0504 plakalı dolmuşun şoförü Cantürk Topal (38), direksiyon başında seyir halindeyken kalp krizi geçirdi. Şoför Topal, yolcu dolu aracı bariyerlere kontrollü şekilde çarparak durdurdu. Bu esnada yolcular 112 Acil Çağrı merkezine ihbarda bulundu, şoföre olay yerinde müdahale etti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ulubey Devlet Hastanesine kaldırılan Cantürk Topal, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada araçta bulunan yolcular ise şoförün kontrollü şekilde bariyere çarpmasından dolayı yara almadan kurtuldu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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