Ordu ve Emniyet’te FETÖ operasyonları

Emniyet soruşturması kapsamında 2'si sivil, 7'si meslekten ihraç polis, 9 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Biri 2. sınıf emniyet müdürü, 1’i komiser, 2'si komiser yardımcısı, 3'ü polis memuru 2’si ise sivil mahrem imam olan şüphelilerden 5’i, 4 ilde yakalandı. Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki ‘mahrem’ yapılanmaya yönelik soruşturmada ise 21’i aktif görevde 34 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 21’i yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise Jandarma, Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Gülhane Askeri Tıp Akademisi mensubu olmak üzere aralarında muvazzaf albay, üsteğmen ve astsubayın da bulunduğu 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. 16 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı.



İhraç edilen 2 hakime gözaltı



Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun dün ihraç ettiği 11 hakim ve savcı arasında yer alan 2 hakim, Ankara Terörle Mücadele ekiplerince gözaltına alındı. Ş.Ş. ve G.T.K, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.