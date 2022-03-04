Ordu Valisi Sonel’den duygulandıran paylaşım

YENİ AKİT ANKARA

Geçtiğimiz yıl Bitlis’te meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybeden 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş vefatının seneyi devriyesinde Ordu Valisi Sonel tarafından vefa ile anıldı.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş’ın geçtiğimiz yıl Bitlis’te gerçekleşen helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin yıl döneminde duygulandıran bir paylaşım yaptı. Vali Sonel sosyal medya hesabından yaptığı vefa paylaşımında, “Kahramanımız, Dostumuz Korgeneral Osman Erbaş Paşamın da içinde bulunduğu helikopterin Bitlis-Tatvan’da düştüğü ve şehit olduğu olayın üzerinden bir yıl geçti. Kahraman Paşamıza ve tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Sizleri unutmayacağız Güzel Adam. Şehitler Ölmez.” ifadelerini kullanarak birlikte çekilmiş fotoğraflarını aktardı.