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Gündem Ordu Valiliği duyurdu: Hafta sonu denize girilmesi yasaklandı
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Ordu Valiliği duyurdu: Hafta sonu denize girilmesi yasaklandı

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Ordu Valiliği duyurdu: Hafta sonu denize girilmesi yasaklandı

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre; kentte hafta sonu denize girilmesi yasaklandı.

Ordu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ve yarın denize girilmesine izin verilmeyecek.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre, bugün ve yarın il genelindeki sahillerde olumsuz hava koşullarına bağlı olarak yüksek dalga ve rip akıntısı oluşabileceğinin tahmin edildiği belirtildi.

 

Açıklamada, "Bu meteorolojik veriler doğrultusunda, yaşanabilecek suda boğulma olaylarını önlemek amacıyla Ordu Valiliği Suda Boğulma Olaylarını Önleme Komisyonu kararı ile bugün ve yarın ilimiz genelinde denize girmek yasaklanmıştır. Üzücü olaylar yaşanmaması için vatandaşlarımız ve yetkililer tarafından gerekli hassasiyetin gösterilmesi önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.

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