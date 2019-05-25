Ordu Ticaret Borsasından üyelerine iftar

Ordu Ticaret Borsası üyeleri ile iftarda bir araya geldi.

Bir turistik tesiste düzenlenen iftar yemeğinde davetlilere katılımları için teşekkür eden Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman, birlik ve rahmet ayı Ramazan’ı idrak etmenin huzuru içerisinde olduklarını söyledi. Kahraman, “Ordu’da tüm kurum ve kuruluşlarımızın birlik ve beraberlik içinde olduğunu görmenin ve ortak hedefler doğrultusunda birleşilmiş olduğunu görüyorum. Bu tablo Ordu’nun geleceği açısından önemli bir tablodur” dedi.

İftara AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Altınordu Belediye Başkan Yardımcısı İsa Hitaloğlu, Ordu Baro Başkanı Av. Murat Poyraz, fındık ihracatçıları ve tüm ilçelerden gelen tüccarlar katıldı.