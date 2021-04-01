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Oruç Ordu Ramazan imsakiye 2021 imsak vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Ordu imsak ve iftar vakitleri ne zaman?
Oruç

Ordu Ramazan imsakiye 2021 imsak vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Ordu imsak ve iftar vakitleri ne zaman?

Nisan ayına girmemizle Ramazan ayı için geri sayım başladı. Müslümanlar mübarek Ramazan ayına kavuşacağı günü özlemle bekliyor. Ramazan ayında oruç, tüm iman edenlere farz kılındığı için orucu tutmak isteyenler orucun başlangıcı olan imsak ve orucun bittiğine işaret eden akşam ezanının saatlerini merak etmekte. Peki, Ordu Ramazan imsakiye 2021 imsak vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Ordu imsak ve iftar vakitleri ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-04-01 11:44:00 -
Ordu Ramazan imsakiye 2021 imsak vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Ordu imsak ve iftar vakitleri ne zaman?

Ramazan ayı ibadet ayı olduğu için bu ayda en çok yapılması gereken ibadetler namaz kılmak, oruç tutmak ve Kuran-ı Kerim okumaktır. Bu ay hem rahmet hem de bereket ayıdır. Yapılan her amelin karşılığının büyük olduğu haberi verilmiştir. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlıyor ve Ordu Ramazan İmsakiye vakitleri nelerdir? İşte merak edilen haberin detayları…

Diyanet Ordu İmsakiyesi 2021

Ordu'da ilk imsak 04.15'de ilk iftar 19.12'de olacak.

2021 Ramazan ne zaman başlıyor?

Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan Salı günü başlayıp ve 12 Mayıs Çarşamba günü bitecek.

2021 Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

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